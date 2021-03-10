كيف يستخدم ارتفاع الحرارة لعلاج السرطان

فى السنوات الاخيرة ظهرت تقنية جديدة لعلاج السرطان باستخدام الحرارة الخاضعة للرقابة الطبية وهى تتم بعدة طرق وتكنيكات تختلف من حالة لأخرى لذا نشرح لكم فى هذا التقرير ابرز انواع علاج السرطان بالحرارة وفقا لما جاء فى جمعية السرطان الامريكية.





كيفية علاج السرطان بالحرارة

عندما تتعرض خلايا الجسم لدرجات حرارة أعلى من المعتاد ، تحدث تغيرات داخل الخلايا، يمكن أن تجعل هذه التغييرات الخلايا أكثر عرضة للتأثر بعلاجات أخرى مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي، يمكن أن تقتل درجات الحرارة المرتفعة الخلايا السرطانية تمامًا "الاستئصال الحراري" ، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى إصابة الخلايا والأنسجة الطبيعية أو قتلها، هذا هو السبب في أنه يجب التحكم في ارتفاع الحرارة بعناية ويجب أن يتم ذلك من قبل الأطباء ذوي الخبرة في استخدامه.





يمكن للأجهزة الحالية توصيل الحرارة بدقة ، ويتم استخدام ارتفاع الحرارة (أو دراسة الاستخدام) ضد العديد من أنواع السرطان.





كيف يتم استخدام ارتفاع الحرارة لعلاج السرطان؟

العلاج يمكن أن تكون المحلي ، الإقليمي أو كامل الجسم وارتفاع الحرارة، وهذا يتوقف على مدى المنطقة التي يجري علاجها.





ارتفاع الحرارة الموضعي

يستخدم ارتفاع الحرارة الموضعي لتسخين منطقة صغيرة مثل الورم. تستخدم درجات الحرارة العالية جدًا لقتل الخلايا السرطانية وتدمير الأوعية الدموية المجاورة، في الواقع هذا يطبخ المنطقة المعرضة للحرارة. وكما هو الحال مع الطهي ، كلما ارتفعت درجة الحرارة ومدة التعرض ، زاد التأثير الملحوظ داخل الأنسجة.





يشتمل الاستئصال الحراري على العلاجات حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة للغاية إلى تلف الخلايا بشكل لا رجعة فيه بينما تشكل الارتفاعات الصغيرة في درجة الحرارة ارتفاعًا خفيفًا في الحرارة ويمكن استخدام موجات الراديو والميكروويف والموجات فوق الصوتية وأشكال الطاقة الأخرى لتسخين المنطقة، عند استخدام الموجات فوق الصوتية ، تسمى هذه التقنية الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة ، أو HIFU ، والتي يشار إليها أحيانًا أيضًا بالموجات فوق الصوتية المركزة فقط .





يمكن تطبيق الحرارة بطرق مختلفة لعلاج السرطان :

باستخدام موجات الطاقة العالية تستهدف الورم بالقرب من سطح الجسم من خلال جهاز خارج الجسم، يتم وضع إبرة رفيعة أو مسبار في الورم مباشرة ويطلق طرف المسبار طاقة ، مما يؤدي إلى تسخين الأنسجة المحيطة به.





الاستئصال بالترددات الراديوية (RFA):

ربما يكون هذا هو النوع الأكثر استخدامًا من الاستئصال الحراري، يستخدم RFA موجات راديو عالية الطاقة للعلاج ويتم إدخال مسبار رفيع يشبه الإبرة في الورم لفترة قصيرة ، عادةً ما بين 10 إلى 30 دقيقة، يتم توجيه المسبار إلى مكانه باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب، يقوم طرف المسبار بإخراج تيار عالي التردد ينتج عنه حرارة عالية جدًا ويدمر الخلايا في منطقة معينة. لا تتم إزالة الخلايا الميتة ، لكنها تصبح نسيجًا ندبيًا وتتقلص بمرور الوقت.





غالبًا ما تستخدم لعلاج الأورام التي لا يمكن إزالتها بالجراحة أو للمرضى غير القادرين على تحمل ضغوط الجراحة، يمكن القيام به عادة كمريض خارجي، يمكن تكرار للأورام التي تعود أو تبدأ في النمو، ويمكن إضافته إلى علاجات أخرى مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو العلاج بالتسريب الشرياني الكبدي أو الاجتثاث الكحولي أو الانصمام الكيميائي.





يمكن استخدام موجات الراديو لعلاج الأورام التي يصل عرضها إلى حوالي 5 سم، يستخدم بشكل شائع لعلاج أورام الكبد والكلى والرئتين ، ويتم دراسته لاستخدامه في مناطق أخرى من الجسم، النتائج طويلة المدى بعد علاج RFA ليست معروفة بعد ، لكن النتائج المبكرة مشجعة.





ارتفاع الحرارة الموضعي

في ارتفاع الحرارة الموضعي ، يتم تسخين جزء من الجسم ، مثل عضو أو طرف أو تجويف الجسم "مساحة مجوفة داخل الجسم"، إنها ليست ساخنة بدرجة كافية لتدمير الخلايا السرطانية تمامًا عادة ما يتم دمجه مع العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.





في أحد الأساليب ، يُطلق عليه التروية الإقليمية أو التروية المنعزلة ، يتم عزل إمداد الدم إلى جزء من الجسم عن باقي الدورة الدموية. يتم ضخ الدم الموجود في هذا الجزء من الجسم في جهاز تسخين ثم يتم ضخه مرة أخرى في المنطقة لتسخينه، يمكن ضخ العلاج الكيميائي في نفس الوقت، ويجري حاليا دراسة هذه التقنية لعلاج بعض أنواع السرطان في الذراعين أو الساقين، مثل الأورام اللحمية و الأورام الميلانينية .





يمكن استخدام تقنية أخرى لارتفاع الحرارة جنبًا إلى جنب مع الجراحة لعلاج السرطانات في الصفاق (الحيز الموجود في الجسم الذي يحتوي على الأمعاء وأعضاء الجهاز الهضمي الأخرى) أثناء الجراحة ، تُوزَّع أدوية العلاج الكيميائي المُسخَّنة عبر التجويف البريتوني وهذا ما يسمى بالتروية البريتونية المستمرة شديدة الحرارة (CHPP) ، والمعروفة أيضًا باسم (HIPEC) وتبين الدراسات أنه مفيد فى علاج أنواع معينة من السرطان ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان أفضل من أنواع العلاجات الأخرى.





نهج آخر لارتفاع الحرارة الموضعي هو ارتفاع الحرارة الأنسجة العميقة، يستخدم هذا العلاج الأجهزة التي توضع على سطح العضو أو تجويف الجسم وتنتج موجات عالية الطاقة موجهة إلى منطقة معينة، تصدر هذه الأجهزة ترددًا لاسلكيًا أو طاقة ميكروويف لتسخين المنطقة التي تتم معالجتها.





ارتفاع حرارة الجسم بالكامل

تتم دراسة تدفئة الجسم بالكامل كطريقة لجعل العلاج الكيميائي يعمل بشكل أفضل في علاج السرطان المنتشر "السرطان النقيلي" يمكن رفع درجة حرارة الجسم باستخدام بطانيات التدفئة أو الغمر بالماء الدافئ وضع المريض في ماء دافئ أو الغرف الحرارية مثل الحاضنات الكبيرة و يتم أحيانًا إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حرارة الجسم بالكامل تخديرًا "دواء لجعلهم يشعرون بالهدوء والنعاس" أو حتى تخديرًا خفيفًا.





قد ترتفع درجة حرارة جسم الشخص كما لو كان مصابًا بالحمى ، والتي تسمى أحيانًا ارتفاع حرارة الجسم بالكامل في نطاق الحمى .





تشير الدراسات إلى أن هذا قد يتسبب في زيادة نشاط بعض الخلايا المناعية خلال الساعات القليلة القادمة ورفع مستويات المركبات القاتلة للخلايا في الدم، يقيس بعض الباحثين درجة حرارة الجسم أعلى ، حوالي 107 درجات فهرنهايت ، لفترات زمنية قصيرة.



