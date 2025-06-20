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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لا حصر للمفقودين.. استمرار عمليات البحث عن ضحايا عقارات حدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

رغم مرور أكثر من 11 ساعة على الحادث الذي استيقظ عليه أهالي حدائق القبة ظهر اليوم الجمعة، بانهيار عقاريين متتاليين ثم تصدع الثالث وأخيرا إجلاء الرابع من سكانه وفرض كردون أمني بمحيطه.

لا زالت فرق الحماية المدنية في القاهرة وفرق الإنقاذ والإسعاف والهلال الأحمر يعملان بحثا عن ضحايا آخرين أسفل أنقاض العقارات المنكوبة خاصة مع عدم وجود حصر بأعداد المفقودين في العقار المنكوب الذي أنهار أولا.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في انتشال طالب على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة بعد مرور أكثر من 11 ساعة على الحادث.

وكانت الأجهزة المعنية في القاهرة والإسعاف تمكنا من انتشال فتاة صغيرة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنكوب بعد أكثر من 9 ساعات على الانهيار ظهر الجمعة.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة 13 شخصا من عقار سكني مهدد بالسقوط بمحيط عقارات حدائق القبة حيث تم إجلائهم بواسطة السلالم الخاصة بالحماية المدنية.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردون أمني بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة آيل للسقوط في نفس المنطقة.

وصل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة لمتابعة تطورات الحادث وعمليات رفع الأنقاض.

تواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل انقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض حيث تم انتشال مصابين 2 من أحد العقارات.

فيما أصيب فردين من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع انقاض عقارين حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهم في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

فيما وصل محافظ القاهرة وأجهزة المحافظة إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة لمتابعة عمليات رفع أنقاض العقارات.

 اصيب شخصين جراء انهيار عقارين حدائق القبة في القاهرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض للمنزل الثاني.

 أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهم على السكان.

 تستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقارين كلا منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين او ضحايا أسفل الأنقاض.

القاهرة الحماية المدنية اخبار الحوادث عقار حدائق القبه

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