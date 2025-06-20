ارتفاع عدد الناجين إلى 16 شخصا و3 حالات وفيات فى حادث عقارى القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية، والإنقاذ المركزى، ومسئولي أحياء المنطقة الشمالية بعد أكثر من ١٠ ساعات تحت الأنقاض ، من استخراج ناجيين اثنين آخرين في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، ليرتفع عدد الناجين إلى ١٦ ناجٍ ، و٣ حالات وفاة حتى الآن ،وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم ، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة .

وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض .