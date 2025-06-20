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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع عدد الناجين إلى 16 شخصا و3 حالات وفيات فى حادث عقارى القبة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

تمكنت قوات الحماية المدنية، والإنقاذ المركزى،  ومسئولي أحياء المنطقة الشمالية بعد أكثر من ١٠ ساعات تحت الأنقاض  ، من استخراج ناجيين اثنين آخرين  في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، ليرتفع عدد الناجين إلى ١٦ ناجٍ ، و٣ حالات وفاة حتى الآن ،وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم ، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة .

وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض .

قوات الحماية المدنية محافظ القاهرة مساعدة الأسر المضارة

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