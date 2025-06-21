نشوب حريق بشقة سكنية في الطابق الخامس بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق محدود اندلع بشرفة شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، دون وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على احتراق بعض الأخشاب والملابس المهملة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشرفة شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق محدود بشرفة شقة بالطابق الخامس، بعقار مكون من خمسة طوابق، ملك المدعو "محمد ح.ا.ا"، 49 عامًا، مدرس، ويقيم بذات الناحية.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء الشقة أو العقار، دون حدوث أي إصابات بشرية.

أسفر الحريق عن احتراق بعض الأخشاب والملابس المهملة داخل الشرفة، وبسؤال مالك الشقة، أقر بمضمون ما حدث، ورجّح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن مفتاح تشغيل مصباح الشرفة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.