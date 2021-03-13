الحكومة الأردنية تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات بعد حادث السلط

وأضاف الخصاونة خلال مؤتمر صحفى عقب أنقطاع الأكسجين بـ مستشفى السلط الحكومي، فكرة أن يكون انقطاع الأكسجين، أمرا لا يصلح ولن نقبل به.

وامر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم السبت، بإقالة مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.





وظهر ملك الأردن داخل مستشفى السلط وهو يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، التي أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل.



