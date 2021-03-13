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الحكومة الأردنية تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات بعد حادث السلط

السبت 13/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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أسامة علي
أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة حالة الطوارئ بالمستشفيات للتثبت والتيقن من قبل وزارة الصحة، بأن الأكسجين والقدرات الطبية على أكمل وجه وعلى مدار الساعة فى ظل جائحة كورونا.


وأضاف الخصاونة خلال مؤتمر صحفى عقب أنقطاع الأكسجين بـ مستشفى السلط الحكومي، فكرة أن يكون انقطاع الأكسجين، أمرا لا يصلح ولن نقبل به.

وامر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم السبت، بإقالة مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

وظهر ملك الأردن داخل مستشفى السلط وهو يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، التي أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل.

وخلال حديثه، وبخ العاهل الأردني مدير مستشفى السلط مطالبا إياه بالاستقالة، وبدا غاضبا، حسبما أظهر مقطع فيديو منتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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