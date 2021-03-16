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منوعات

عائلة كبيرة من الفيروسات.. العلماء يكتشفون مفاجآت صادمة عن أصول كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
خلال عملية البحث المستمر عن أصول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ توصل فريق العلماء الدولي لنتائج صادمة ومفاجئة تم تضمينها في ورقة بحثية.

وعثر الباحثون على 24 نوعا من الفيروسات المختلفة وغير المعروفة من كورونا، من بين هذه السلالات الأربعة التي تؤدي لـ كوفيد-19، كلها داخل دائرة نصف قطرها أقل من 4 كيلومتر في جنوب غرب الصين.

وأوضحت الورقة البحثية، أن واحدا من هذه الفيروسات يحمل "العمود الفقري الجيني الأقرب إلى فيروس (SARS-CoV-2) المسبب للجائحة، ولكن لا يبدو أن أيًا منها هو سلف مباشر لفيروس كورونا المسؤول عن الوباء"، بالإضافة إلى أن أقرب فيروس مطابق كان "RpYN06"، وله تشابه بنسبة 94.5% مع "SARS-CoV-2" عبر الجينوم بأكمله - أقل قليلا من "RaTG13"، وهو فيروس خفاش آخر تعرف عليه العلماء في منطقة يونان منذ سنوات والذي يتطابق بنسبة 96%.

فيما كانت الخفافيش التي تحمل الفيروسات المسببة للأمراض أكثر من أي حيوان آخر، اكتشف علماء صيد الخفافيش في الصين  أنه نشأ بين الحيوانات الأخرى أيضًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى النظريات الشائعة بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر يدرس فيروسات الخفافيش في مدينة ووهان بوسط الصين مستبعدة للغاية، لكنها لا مازالت موضوع نقاش في بين مجموعة من الأكاديميين نشر في "وول ستريت جورنال" و"لو موند".

وطبقًا  لمنظمة أطباء بلا حدود، ففيروسات كورونا عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات منها 7 منها يصيبون البشر، وتختلف أعراضها المرضية  وفقًا لنوعها، فـ 4 منها  تحدث أعراضا خفيفة تشبه نزلات البرد العادية.

أما بالنسبة للفيروسات الثلاثة الأخرى، فتؤدي إلى الإصابة بـ أمراض أكثر خطورة، وهي فيروس "SARS-CoV" المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة أو "السارس"، وفيروس "MERS-CoV" الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو "الميرس"، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2" الذي يسبب مرض "كوفيد 19".

وخلال رحلة البحث في فيروس كورونا وخبايا اكتشف باحثون المزيد من فيروسات كورونا المرتبطة بـ"SARS-CoV-2" في كمبوديا وتايلاند وحتى اليابان، لا تحملها الخفافيش وحدها، بل حيوانات أخرى، مثل البنجول.
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