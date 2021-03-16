خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3480 إصابة جديدة بكورونا و 52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، بينها 3467 إصابة جديدة بين المقيمين ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 423433 حالة .





كما سجلت الصحة اللبنانية بحسب البيان الصادر 52 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 5474 حالة.





وبحسب البيان فقد بلغ عدد متلقي جرعات اللقاح، 3958 جرعة لقاح أولى يوم أمس، ليبلغ غدد متلقي الجرعة الأولى التراكمي 96503 جرعة، أما عدد من تلقوا الجرعة الثانية فبلغ 4478، ليصبح عدد من تلقوا جرعتي اللقاح التراكمي 22167.





وقد وضعت الوزارة الرقم الساخن 01594459 والرقم الساخن الجديد 1787 لتواصل المواطنين، والرقم 1214 للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح.



