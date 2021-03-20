وزير الشباب يشهد ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان والإعلان عن تنفيذ سباق النيل الدولي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ختام فعاليات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية "آفاق وطموحات - أسوان أحلي"،والذي أقيم خلال الفترة من (18 - 20 )مارس الجاري، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "الرياضة أمن قومي"والتى نفذتها جامعة أسوان كما شهد الاعلان عن تنفيذ سباق النيل الدولي ‬.





على هامش الملتقى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دوري الرياضة للجميع والذي يشارك به 30 مركز شباب من محافظة أسوان والدي ينفذه اتحاد الرياضة للجميع؛ كما شهد سباق الملاحة الر ياضية بمشاركة 150 طالب وطالبه من جامعة أسوان والذي ينفذه الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، بالإضافة إلى المشاركة في الندوة العلمية تحت عنوان(استضافة البطولات والعائد الاقتصادي منها).





وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمنشآت الرياضية التى شهدتها جامعة أسوان والجهد المبذول فى تطوير كلية التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، والتي استطاعت إيجاد التعاون بين الوزارات المختصة التعليم العالى والسياحة والآثار والشباب والرياضة من خلال تنفيذ هذا الملتقى.





وأكد "صبحى" أهمية الرياضة والأنشطة الطلابية التي تدعمها الدولة من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلم، مشيرا إلى استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي تنتهجها للربط بين العلم والتطبيق، مؤكدا ضرورة العمل على ترجمة توصيات الملتقى على أرض الواقع.





من جانبه،أعرب محافظ أسوان عن سعادته بزيارة الوزير للمحافظة، واهتمامه بإحداث طفرة بالمنشآت الشبابية والرياضة بمحافظة اسوان، متمنيا ان تشهد محافظة أسوان الفترة المقبلة تنظيم العديد من البطولات الدولية.





وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة إلى الإمكانيات التى تمتلكها جامعة أسوان من مرسى مائى يساعد على استضافة البطولات القمية والأنشطة الرياضية الطلابية من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية، وذلك فى إطار التعاون بين كلية التربية الرياضية وبين عدد من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة فى مصر والوطن العربى والعالم التى حظيت بمشاركتها فى هذا المؤتمر الدولى على أرض أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربى الإفريقي‪.‬





حضر حفل الختام الدكتور كمال درويش، رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس اللجنة العلمية لوزير الشباب والر ياضة، والدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الر ياضية بالوزارة، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة اسوان، الفنان سامح الصر يطي سفير الثقافة الرياضية، فتحي ندا نقيب الرياضيين، الدكتور جمال محمد علي عميد تربية رياضية أسيوط.





وكان وزير الشباب والرياضة قد استهل برنامج زيارته لمحافظة أسوان بإطلاق شارة بدء ماراثون مهرجان الدراجات، يا كما فاتح أعمال تطوير نادي التجديف والرياضات المائية.