دراسة تحذر : اللحوم المصنعة تصيبك بهذا المرض

كشف بحث جديد، عن ارتباط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض غير المعدية"





ووفقا للبحث والدراسة المنشورة بموقع "timesofindia"، فأن هناك حوالي 50 مليون حالة خَرَف على مستوى العالم ، مع تشخيص حوالي 10 ملايين حالة جديدة كل عام، يرتبط تطوره وتطوره بالعوامل الوراثية والبيئية، بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة.





ودرس فريق البحث قاعدة بيانات تحتوي على معلومات وراثية وصحية متعمقة من نصف مليون مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا.





وتضمنت البيانات عدد المرات التي استهلك فيها المشاركون أنواعًا مختلفة من اللحوم ، مع ستة خيارات من عدم الاستخدام إلى مرة واحدة أو أكثر يوميًا، تم جمعها في 2006-2010 من قبل Biobank في المملكة المتحدة.





ومن بين المشاركين، ظهرت 2896 حالة من الخرف على مدى ثماني سنوات من المتابعة، كان هؤلاء الأشخاص عمومًا أكبر سنًا، وأكثر حرمانًا من الناحية الاقتصادية، وأقل تعليمًا، وأكثر عرضة للتدخين، وأقل نشاطًا بدنيًا، وأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية وتاريخ عته عائلي، وأكثر عرضة لأن يكونوا حاملين للجين المرتبط بشدة بالخرف.





تم تشخيص إصابة الرجال بالخرف أكثر من النساء في مجتمع الدراسة، و كان بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث إلى ست مرات بسبب عوامل وراثية راسخة، لكن النتائج تشير إلى أن المخاطر من تناول اللحوم المصنعة كانت هي نفسها سواء كان الشخص مهيأ وراثيا للإصابة بالمرض أم لا.



