ضبط مرتكب واقعة التعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة، وضبط مرتكب الواقعة.



كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صور يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على كلب ضال بالضرب وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة بمنطقة المقطم بالقاهرة.



وفي وقت لاحق، كان قد حضر لقسم شرطة المقطم أحد الأشخاص (رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان – كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه حارس عقار كائن بدائرة القسم.