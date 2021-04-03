ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مرتكب واقعة التعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة

السبت 03/أبريل/2021 - 03:01 ص
ضبط مرتكب واقعة التعدي
ضبط مرتكب واقعة التعدي على كلب
Advertisements
أ ش أ
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صور يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على كلب ضال بالضرب وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وفي وقت لاحق، كان قد حضر لقسم شرطة المقطم أحد الأشخاص (رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان – كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه حارس عقار كائن بدائرة القسم.

وأقر المتهم عقب مواجهته بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بها بار وتلفزيون.. سعر ومواصفات فورد إكسبلورر ليموزين

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها