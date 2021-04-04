عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بينهم كورونا.. الصحة تعلن أرقام الخطوط الساخنة لتقديم الخدمات الطبية

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" يوضح الخطوط الساخنة للوزارة لتقديم الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين .


وأوضحت الوزارة الأرقام كالتالي:-

مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا (كوفيد -19 ) - الخط الساخن: 105

مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الخط الساخن: 35 153

مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخط الساخن: 15300

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين الخط الساخن: 15335

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الخط الساخن: 15335

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد