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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك في معسكر مغلق غدًا استعدادا للأهلي

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي كارتيرون الانتظام في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.


ورفض المدير الفني للزمالك الانتظام في معسكر مبكر، حيث فضل كارتيرون أن يختتم الفريق تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب.


ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

الدوري الممتاز نادي الزمالك كارتيرون ستاد القاهرة الزمالك

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