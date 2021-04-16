الزمالك في معسكر مغلق غدًا استعدادا للأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي كارتيرون الانتظام في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.



ورفض المدير الفني للزمالك الانتظام في معسكر مبكر، حيث فضل كارتيرون أن يختتم الفريق تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب.



ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.