الزراعة تكشف حقيقة حقن الفاكهة بالكيماويات والهرمونات.. فيديو
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة حقن الفواكه وخاصة "الخوخ والبطيخ" بالكيماويات والهرمونات.
وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "المنتجات الزراعية المصرية تغزوا أسواق العالم بشكل كبير، والسمعة المصرية تتضاعف وتتحسن يوما بعد يوم".
وأضاف: "هناك ثقة عالمية في المنتج المصري، وهناك ثقة أيضا في إجراءات الدولة المصرية ووزارة الزراعة لدي غالية الدول".
وأشار: "هناك تغيرات مناخية وموجات حارة لم نشهدها من قبل ومن الممكن أن تكون هي السبب في تغيير طعم الفواكه"، مؤكدا: "جودة المنتج المصري لا تحتاج إلى كيماويات أو هرمونات، وهناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها في هذا الإطار".
وأوضح: "لا بد التأكد من المصدر عند الشراء، فليس من المعقول الشراء من شخص يقف في الشمس طوال اليوم ولا يكون هناك تغيير في الطعم، فهذا سوء تداول للمنتجات"، مؤكدا: "كان هناك متابعة مستمرة من كافة القطاعات المعنية خلال فترة العيد لضمان سلامة المنتج الذي سيحصل عليه المواطن".