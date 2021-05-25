صحة بورسعيد تكشف حقيقة ظهور الفطر الأسود بأحد مصانع المحافظة

نفي الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الشئون الصحية ببورسعيد ، ما تم تداوله عبر بعض صفحات شبكات التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" المنتحلة لاسم صفحة محافظة بورسعيد، بخصوص ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أو فيروس كورونا المتحور بين المواطنين في المحافظة.

وأهاب مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ، بالمواطنين فى تصريحات خاصة لصدى البلد بعدم الإلتفات إلى أي شائعات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأكد أبو هاشم أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية في حالة استنفار دائم لمتابعة الوضع الوبائي بالمحافظة و ترصد دقيق لكافة المستجدات .

و شدد أبو هاشم مجددا عدم ظهور أي حالات من هذا النوع بالمحافظة على الاطلاق.