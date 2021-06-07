الكهرباء: مديونيات مصنع الألومنيوم للوزارة 3.2 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء إن رحلة خفض الدعم أخذت ٥سنوات، وتم تثبيت سعر الكهرباء للمصانع لمدة خمس سنوات حتى يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الإنتاج كانت ٩٩ قرشا.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان أن تم زيادة طاقات الإنتاج بنسبة ٢٪؜ ، كما أن وزارة المالية تقوم بدفع ما يقرب من ٧٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال ٥سنوات القادمة، مؤكدا أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء ب٦،٢٢ سنت وهو اقل من الاسعار العالمية.

وأكد أن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وأن الوزارة إذا استطاعت أن تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائدا قويا.

وأوضح أن القيادة السياسية الآن تريد أن تخرج مصر بشكل جاد من أزمة الكهرباء، والوزارة حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا الأمر، قائلا: "خطة تخفيف الأحمال بدأت منذ عام ٢٠٠٧في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة".

وأوضح أن المستثمر في مجال الألومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة غير المستهلكة، و ليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لان هذا يعني أننا ندعم المستهلك الخارجي.



وأشار إلى أنه عندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الأسعار.

وأوضح أن مصنع الألومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣،٢مليار جنيه.