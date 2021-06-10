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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: إعدام 556 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية

جانب من حملة تفتيش
جانب من حملة تفتيش الصحة بأسوان

شن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة تفتيش على عدد من أماكن تداول وتخزين الأغذية والمشروبات.

 

جاء ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .
 

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وأسفرت الحملة عن ضبط 556 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وقد تم التحفظ علي الكميات المذكورة، لحين صدور قرار الإعدام من النيابة والذي صدر بمحضر رقم 650ج (ا.د.ط) ، وتم إعدامها بالمدفن المخصص لذلك ، كما تم عمل محاضر للمخالفين.

وتحت عنوان " القضاء على تطبيب ختان الإناث وتجريمة وكيفية ‏القضاء عليه " نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية بأسوان وجمعية التنمية والطفولة ‏بأسيوط ( المائدة المستديرة).

 

وحضر المائدة المستديرة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، و‏الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، وسمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية ‏ ، وعميدة المعهد الفنى الصحى بأسوان ورئيس ‏جمعية التنمية والطفولة بأسيوط ، والقائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية ‏الطب .‏

 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان على أهمية توعية الأطباء بعدم إجراء ختان الإناث والتى كانت عادة ‏مجتمعية سيئة ومضرة ومدى أثرها السلبي علي المرأة وما يترتب عليه من مضاعفات صحية ‏ونفسية حيث جاءت من أهم توصيات المائدة المستديرة تعديل المناهج لدراسة وإيضاح الآثار السلبية والعلمية التي يدرسها الطالب في كليات الطب بحيث تحتوي علي موضوعات ختان الإناث وأيضا المقررات ذات الصلة مثل الطب الشرعي والطب النفسي وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

 

كما أوضح الدكتور أيمن عثمان بأن يجب قياس ما تعلمه الطالب من خلال الامتحانات العلمية والنظرية التي تعمل علي نشر الوعي الثقافي والطبي لدي الطلاب.ولذلك يجب خطوات واليات جادة من اجل موافقة لجنة الدراسات الطبية علي المناهج المعدلة وتطبيقها ضمن مقررات جميع كليات الطب حتي تكون الفائدة عامة.

 

وأضاف الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ‏أنه من أهم التوصيات أيضا عقد ورش عمل تضم أطباء الإمتياز والأطباء المقيمين ونخبة ‏من أساتذة الطب من الأقسام العلمية المختلفة .

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IMG-20210609-WA0025
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بأسوان

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