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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطالب إيران بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، بيانا، أعربوا فيه عن قلقهم حيال عزم إيران رفع مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 20%.

 

وقال بيان صادر عن الدول الثلاث، إن رفع إيران مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب انتهاك خطير لالتزاماتها النووية.

 

وأضاف البيان: “نتابع بقلق بالغ آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يؤكد اتخاذ إيران خطوات لإنتاج اليورانيوم المخصب”.

 

وتابع: “نحث إيران على وقف جميع الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة”.

 

وأكد البيان أن “إيران تهدد مصير مفاوضات فيينا عبر زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب”.

 

وكانت إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها تعتزم رفع مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 20%، وذلك تزامنًا مع مفاوضات فيينا النووية التي تهدف لاستعادة الاتفاق النووي المنهار، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

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