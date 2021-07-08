عملية جراحية.. الفاتيكان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس

كشف الفاتيكان، اليوم الخميس، عن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، بعد إجرائه عملية جراحية في الأمعاء.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرنسيس أصيب بحمى وارتفعت درجة حرارته مؤقتًا بعد العملية التي خضع فيها إلى تخدير عام.

وأضاف المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان، أن الفحوصات الطبية وعمليات المسح لم تكشف عن أي أمراض أو مضاعفات.

وأفاد البيان اليومي للفاتيكان، بأن البابا فرانسيس تناول الطعام وقام بالتنقل دون مساعدة، وأرسل تحياته إلى مرضى السرطان الشباب في مستشفى Gemelli Polyclinic في روما.

وفي وقت سابق، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس سيقضي حوالي 7 أيام في المستشفى "في حالة عدم حدوث مضاعفات".