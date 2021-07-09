عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وفاة جيهان السادات| مواقف عظيمة لأم الأبطال مع المصابين في حرب أكتوبر

أرشيفية - جيهان السادات
أرشيفية - جيهان السادات مع مصابي اكتوبر

تعد السيدة جيهان السادات شاهدة رئيسا على العديد من الاحداث التاريخية التى مرت على مصر منذ ستينيات القرن الماضي نظرا لأنها كانت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، وقريبة بشكل كبير من كواليس المشهد السياسي والعسكري أيام حرب أكتوبر المجيدة، بجانب زيارتها لمصابي حرب أكتوبر لرفع روحهم المعنوية بعد الحرب وتلبية احتياجاتهم.

 

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السيدة جيهان السادات بعد تعرضها لأزمة صحية كانت قد نقلت على إثرها إلى مركزا طبيا عالميا لتلقي العلاج ضد السرطان، ونعت رئاسة الجمهورية وفاة السيدة جيهان السادات في بيانها قائلة:

 

"إن السيدة جيهان السادات قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وأعاد لها العزة والكرامة".

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، ذكريات السيدة جيهان السادات مع جنود حرب أكتوبر المصابين:

لقاؤها مع أول جندي رفع العلم على الضفة الشرقية

كانت السيدة جيهان السادات قد ذكرت في إحدى لقاءاتها التليفزيونية أنها قابلت جنود أكتوبر المصابين بعد الحرب للعمل على رفع روحهم المعنوية، وتلبية احتياجاتهم، ولعل أبرز القصص التى سلطت عليها الضوء هي لقائها مع أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس يوم العبور قائلة:

"أنا قابلت أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية، وهو كان مصاب، وأخبرها بأنه أول من رفع العلم بعد العبور، فما كان مني إلا أنني قبلت جبينه وانتقدني الواقفين بجواري فقلت لهم انه ابني وبطل من أبطال الحرب المجيدة".

شجاعة أبطالنا

ومن ضمن الأسرار التي أفصحت عنها جيهان السادات أنها وفي إحدى زياراته للمستشفى للإطمئنان على أوضاع الجنود المصابين وجدت جندي كانت قدمه مبتورة، وطلب مني طلبا غريبا بأنه يريد العودة إلى الجبهة ويستكمل الحرب من زملائه ، وكان في قمة الحماس والشجاعة والبطولة.

الجنود يسألونها عن أحوال الرئيس السادات

وتابعت قائلة إن الجنود كانوا يسألوها عن الرئيس السادات وكانت تجيب بأنه أرسلها للإطمئنان عليهم لأنهم أولاده، وتلبية احتياجاتهم، وكان تلك الأوقات مليئة بمشاعر النصر التى لا يمكن أن يتخيلها أحد فكان كان الجنود أولادي وأننا أصحاب حق.

جندي يطلب ساعة يدها

وروى أحد الجنود المصابين أنه أثناء زيارة السيدة جيهان السادات له في المستشفى طلب منها زميله الساعة التى كانت ترتديها وكانت هدية، فأعطيتها له، ثم أحضرت له ساعة مثلها هدية بسيطة له وشجاعته، لتستعيد ساعتها.

جيهان السادات السادات أنور السادات الرئيس السادات وفاة السيدة جيهان السادات

ترشيحاتنا

ليبيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بــ كورونا

سعر ومواصفات لكزس ES موديل 2021 في السعودية.. صور

الضحية الخامسة لـ الأهلي.. حمدي النقاز يقترب من مغادرة الترجي

الوضع خطير.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع في أفغانستان

وفاة جيهان السادات| مواقف عظيمة لأم الأبطال مع المصابين في حرب أكتوبر

ما هي مواقف الدول الأعضاء بمجلس الأمن تجاه أزمة سد النهضة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن.. فيديو

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ