وفاة جيهان السادات| مواقف عظيمة لأم الأبطال مع المصابين في حرب أكتوبر

تعد السيدة جيهان السادات شاهدة رئيسا على العديد من الاحداث التاريخية التى مرت على مصر منذ ستينيات القرن الماضي نظرا لأنها كانت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، وقريبة بشكل كبير من كواليس المشهد السياسي والعسكري أيام حرب أكتوبر المجيدة، بجانب زيارتها لمصابي حرب أكتوبر لرفع روحهم المعنوية بعد الحرب وتلبية احتياجاتهم.

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السيدة جيهان السادات بعد تعرضها لأزمة صحية كانت قد نقلت على إثرها إلى مركزا طبيا عالميا لتلقي العلاج ضد السرطان، ونعت رئاسة الجمهورية وفاة السيدة جيهان السادات في بيانها قائلة:

"إن السيدة جيهان السادات قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وأعاد لها العزة والكرامة".

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، ذكريات السيدة جيهان السادات مع جنود حرب أكتوبر المصابين:

لقاؤها مع أول جندي رفع العلم على الضفة الشرقية

كانت السيدة جيهان السادات قد ذكرت في إحدى لقاءاتها التليفزيونية أنها قابلت جنود أكتوبر المصابين بعد الحرب للعمل على رفع روحهم المعنوية، وتلبية احتياجاتهم، ولعل أبرز القصص التى سلطت عليها الضوء هي لقائها مع أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس يوم العبور قائلة:

"أنا قابلت أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية، وهو كان مصاب، وأخبرها بأنه أول من رفع العلم بعد العبور، فما كان مني إلا أنني قبلت جبينه وانتقدني الواقفين بجواري فقلت لهم انه ابني وبطل من أبطال الحرب المجيدة".

شجاعة أبطالنا

ومن ضمن الأسرار التي أفصحت عنها جيهان السادات أنها وفي إحدى زياراته للمستشفى للإطمئنان على أوضاع الجنود المصابين وجدت جندي كانت قدمه مبتورة، وطلب مني طلبا غريبا بأنه يريد العودة إلى الجبهة ويستكمل الحرب من زملائه ، وكان في قمة الحماس والشجاعة والبطولة.

الجنود يسألونها عن أحوال الرئيس السادات

وتابعت قائلة إن الجنود كانوا يسألوها عن الرئيس السادات وكانت تجيب بأنه أرسلها للإطمئنان عليهم لأنهم أولاده، وتلبية احتياجاتهم، وكان تلك الأوقات مليئة بمشاعر النصر التى لا يمكن أن يتخيلها أحد فكان كان الجنود أولادي وأننا أصحاب حق.

جندي يطلب ساعة يدها

وروى أحد الجنود المصابين أنه أثناء زيارة السيدة جيهان السادات له في المستشفى طلب منها زميله الساعة التى كانت ترتديها وكانت هدية، فأعطيتها له، ثم أحضرت له ساعة مثلها هدية بسيطة له وشجاعته، لتستعيد ساعتها.