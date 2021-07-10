أستاذ اقتصاد: كورونا ليست الأزمة الأولي التى تمر على مصر

أزمة كورونا

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الإقتصاد السياسي، إن أزمة كورونا تعتبر أزمة كبرى واجهت العالم ومنها مصر، مشيرا إلى أنه لولا إجراءات الإصلاح والضبط المالي والنقدي التى قامت به الدولة المصرية بنهاية عام 2016 ما كانت أبدا أن تستطيع إمتصاص تلك الصدمات.

وأضافت "العمدة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة كورونا ليست الأزمة الأولي التي مرت على مصر اقتصاديا، ولكن كان هناك أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وبالتالي فإن القواعد والأسس المالية والنقدية السليمة للدولة المصرية هو العامل الذى كان له الأثر فى تخطي الأزمة.

وتابع أن أزمة كورونا مرت على مصر، وحدثت نوع من أنواع الضرر ولكن بأقل ما يكون.

وفي سياق أخر، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن استضافة مصر لـ لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، دليل على رغبة مصر في التوسع في مجالات مشاريع المدن الجديدة ، والذي يتطلبه زيادة معدل النمو السكاني في أفريقيا .

وأضاف الدكتور كريم العمدة ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز " ، أن مصر صاحبة تجربة رائدة في إنشاء المدن الجديدة بإفريقيا ، وصاحبة أعلى معدل نمو بالقارة .

وأشار إلى أن لغة الأرقام توضح أن هناك مليار مواطن أفريقي من المفترض أن يسكنوا تلك المدن الجديدة ، وهو ما يحتاج المزيد من الاستثمارات في مجال المدن .

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التدشين الرسمى لمقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (النارو -NARO) بحى النزهة بحضور محمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية وجان بير امباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وماكورة كوليبالى رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الافريقية وريفيلا واوجين وامالوا وزير التنمية المحلية الكينى.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إنشاء هذا الصرح الكبير دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الإفريقية وامتداداً أواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع كل إمكانيات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الأفريقية.

وأضاف الوزير أنه لا ينسى دعم جان بيير إمباسي الذي وضع ثقته في محافظة القاهرة والتي أوفت بما وعدت به علي أكمل وجه وهو ما جعل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن يشرفنا بلقائه بالمجلس التنفيذي اليوم وحرصه علي الحضور شاهداً علي توقيع اتفاقية المقر، ووجه شعراوي التحية والتقدير لرئيس الوزراء علي رعايته لكل المبادرات التي تدعم تنمية قارتنا في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أهمية قصوي لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الاواصر بين شعوبنا.