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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صحة النواب تحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب

النائب عبد الله أحمد
النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية

حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من أخذ الأدوية أيا كان نوعها دون استشارة الطبيب، وما تمثله هذه الخطوة من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، سواء تؤثر على الجهاز المناعى للجسم، أو تنعكس نتائجها على الوظائف العضوية ، وهذا بدوره يمثل خطورة على الصحة العامة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض أسماء الأدوية لمن يعانون من بعض الأمراض والفيتامينات وما شابه، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الخطوة تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، لأن طبيعة مرض كل شخص تختلف عن الأخر، والتاريخ المرضى، والصحة العامة، متابعا:" ما ينفع شخص قد يضر شخص أخر ويؤثر على صحته العامة".

وأكد، أن الإفراط فى تناول الفيتامينات على سبيل المثال دون استشارة الطبيب يؤثر على الوظائف الحيوية للجسم، خاصة وأن الأمر يتعلق بطبيعة احتياجات كل جسم، وقد يؤثر على الجسم بالسلب، ولهذا يجب عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل من معلومات خاصة وإن كانت متعلقة بالصحة العامة، واستشارة الطبيب لمعرفة طبيعة الداء ومن ثم تحديد الدواء، مؤكدا أن جائحة كورونا مثلت العديد من التحديات التى أثبتت الدولة قدرتها ونجاحها على تخطى الأزمة حتى الوقت الحالى بجدارة، ومن ثم يجب اتباع كافة التعليمات  فى هذا الصدد للخروج الآمن من هذه الأزمة.

الأدوية الجهاز المناعى للجسم الوظائف العضوية الفيتامينات جائحة كورونا

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