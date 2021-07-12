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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة فى سعر الذهب اليوم الاثنين 12-7-2021

صدى البلد

استقرت  اسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12-7-2021، على مستوى الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة، بعد أن ارتفعت أمس بمتوسط 7 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا، 787 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة، نحو 898 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 18، الأوسط بين أعيرة الذهب، نحو 674 جنيها.


فيما سجل سعر الجرام  من عيار 14، الأدني فئة، نحو 524 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 898.3 ألف جنيه.

 

الدمغة والمصنعية
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ودائما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كـ"استثمار آمن" و"مخزن للقيمة"، خاصة في أوقات الاضطرابات، والتي دائما ما يتبعها حالات من التذبذب في سعره، كما أن هناك عدة أسباب أخرى تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

اسعار الذهب الذهب أسعار الذهب في مصر الأعيرة الذهبية عيار 21 سعر الجرام

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