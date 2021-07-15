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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبحث تعزيز التعاون مع وزير الاقتصاد الليبي

صدى البلد

بحث السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة إبراهيم الغويل، تطوير وتعزيز سبل التعاون بين دولة ليبيا ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة ليبيا ويخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين. 


وأكد الجانبان، خلال استقبال الني اليوم الخميس الغويل، على دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تطوير الاقتصادات العربية وأهمية دوره في المرحلة القادمة لتعزيز العمل العربي المشترك.


وأثنى الني على دور ليبيا في تعزيز العمل العربي المشترك، فيما قدم الغويل التهنئة للأمين العام بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للمجلس. 

التعاون المشترك التنمية الاقتصادية مجلس الوحدة الاقتصادية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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