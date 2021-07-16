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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 4 محافظات

تعاون بين التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر ومواطنون ضد الغلاء لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وجمعية مواطنون ضد الغلاء، لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية.

وقع البرتوكول كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ومحمود العسقلانى رئيس مجلس إدارة الجمعية وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي  الدخل  .

وأضاف محمود شعراوى، أن الوزارة وفرت طبقاً للبرتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت ، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاماً  .

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة  عمل تلك المنافذ من خلال مديريات (التموين - الصحة - الخدمات البيطرية ) وإعداد تقرير دوري حول عملها .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك المنافذ ستقوم ببيع اللحوم بسعر 70 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد اقبالاً من المواطنين على عملية الشراء، لافتا إلى إتاحة فرص عمل وتشغيل عدد كافى من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة في حل مشكلة البطالة .  

من جانبه قال محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات في مجال حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة، وتقوم أيضاً بدور فعال في رفع العبء عن المواطنين وتوطيد مبدأ حماية المستهلك وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة اللحوم.

وأضاف العسقلاني، أن الجمعية ستقوم بتجهيز المنافذ الثابتة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية كما ستقوم بتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظات.

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وزير التنمية المحلية برتوكول تعاون صندوق تحيا مصر مواطنون ضد الغلاء محمود شعراوي اللحوم القليوبية

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