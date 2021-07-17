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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة رئيس حي غرب شبرا ومدير الشئون القانونية من "إهدار مال عام"

محاكمة
محاكمة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومديرة إدارة الشئون القانونية بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام في مناقصة نقل القمامة.

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وكان تقرير الاتهام في القضية تضمن أن رئيس حي غرب شبرا الخيمة و مديرة الشئون القانونية، الصادر بحقهما حكم البراءة خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ونسبت النيابة الإدارية اليهما إدراج البند ثالثًا بكراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع ونقل القمامة بإعفاء الكيان الفردي من الضريبة على المبيعات دون سند من القانون مما ترتب عليه عدم سداد كيانات فردية متعاقدة مع الحي في تلك المناقصة للمبالغ المستحقة عليها عن أعمال جمع ونقل القمامة لمدة عشر أشهر مما أضر بالمال العام بمبلغ 435 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد.

 

قالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بكتاب نيابة جنوب بنها الكلية بشأن مسآءلة كل من المحالين تأديبيًا بصفتهما أعضاء اللجنة المشكلة لاعداد كراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع ونقل القمامة عن عام 2016 بإدارجهما فى البند ثالثا من هذه الكراسة بندا يقضى بإعفاء الكيان الفردى من سداد الضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لنصوص القانون مما ادى الى عدم سداد المبالغ الخاصة بالضريبة على المبيعات عن الفترة من 1/3/2016 وحتى ديسمبر 2016 مما أضر بأموال الدولة

وأكدت أن الثابت من  مطالعة الصورة الرسمية من كراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع القمامة بحى شبرا الخيمة وخاصة البند ثالثاً  منها والذى جاء نصه على النحو التالي: يحتوى المظروف المالي على الفئات والاسعار لتكلفة جمع ونقل القمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والورش والمصالح الحكومية وغيرها الى المقالب العمومية بأبى زعبل شاملة كافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات(10%) بالنسبة للشركات وبالنسبة للكيان الفردى معفى من ضريبة المبيعات
 
وجاء بأسباب الحكم أن الثابت للمحكمة أن المحالين حين قاما بالنص فى كراسة شروط عملية جمع القمامة بحى شبرا الخيمة على إعفاء الكيانات الفردية من الضريبة العامة على المبيعات، فقد كان ذلك التزاما منهما بما ورد بكتب مصلحة الضريبة العامة على المبيعات سالفة البيان من أن الكيان الفردى فى نشاط جمع القمامة غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها الجهة القائمة على تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم لا توجد ثمة مخالفة فيما قاما به يمكن نسبتها إليهما ومجازاتهما عنها، بعد أن تبين عدم خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى، والتزامهما بمقتضى التعليمات عند مباشرتهما لأعمال وظيفتيهما، الأمر الذى يقتضى والحال كذلك القضاء ببراءتهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحالين علاء الدين نادى أحمد ورحمة حسن على مما هو منسوب إليهما

المحكمة التأديبية حي غرب شبرا مناقصة نقل القمامة النيابة الإدارية القانون

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