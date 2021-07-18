تدريب طلبة كلية الاستزراع السمكي بالعريش على سفن معهد علوم البحار

نفذت جامعة العريش برتوكول التعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، الذى تم توقيعه برعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن تدريب طلبة شعبة المصايد البحرية بكلية الاستزراع السمكي والمصايد والبحرية، على متن السفن البحثية “اليرموك وسلسبيل”، التابعتين للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والمعتمدتبن من المنظمة العالمية البحرية IMO .



بدأ الإعداد لتطبيق البروتوكول بعد التوقيع فى جلسة عمل حضرها كل من: الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، الدكتور أشرف الدكر عميد الكلية، الدكتور عبير السحرتى رئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد.

التدريب علي المراكب :

كما تم عقد جلسة عمل بمقر المعهد بالأسكندرية لتنسيق أجندة برنامج التدريب على مراكب الصيد خلال شهر يوليو، ضمت عميد الكلية، الدكتور احمد النمر مدير المعهد فرع الإسكندرية ورئيس المراكب البحثية.

شارك في الجلسة، الدكتور وليد الصاوى، استاذ بيولوجيا الأسماك المساعد بالمعهد، والدكتور محمد أبو طالب، رئيس شعبة المصايد بالمعهد، وبحضور العميد بحرى محمد رمضان والقبطان وليد.

وتدرب الطلاب بالتدريب على عمليات الإبحار منطلقين من ميناء الإسكندرية البحرى وإجراء عمليات صيد الاسماك من سواحل غرب البحر المتوسط مستغلين الإمكانيات الفنية المتطورة بسفينتى التدريب (اليرموك - سلسبيل) من استخدام الأجهزة الملاحية وجهاز كشف تجمعات الأسماك (Echosounder) شباك الجر ذات ١٥٠٠ م طول ثم تصنيف الأسماك والتدريب على طرق تداوله وتستيفة وفقا للأصول العلمية.

