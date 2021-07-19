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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة للدراسات الاقتصادية : مبادرة التمويل العقاري توفر وحدات سكنية آمنة لمحدودي الدخل

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مبادرة للتمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى بفائدة متناقصة 3% تدعم توفير وحدات سكنية آمنة لمتوسطي ومحدودي الدخل بقسط مبسط واحداث رواج اقتصادي داخل السوق المصري خاصة القطاع العقاري.


وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن المبادرة ستؤدى لزيادة الطلب على مواد ومستلزمات البناء مما يرفع إنتاجية المصانع المنتجه لمواد البناء وتقليل العشوائيات بشكل كبير وتحسين جودة الحياة للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.


تابع الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: وتعمل المبادرة على تحقيق العدالة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي يطرحها البنك المركزى وتتماشي مع توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين.

و أشار الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى أن مبادرة التمويل العقارى تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

اوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن شروط مبادرة التمويل العقارى بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.


وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

القاهرة للدراسات الاقتصادية التمويل العقاري وحدات مبادرة التمويل العقاري عبدالمنعم السيد

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