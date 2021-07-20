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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الفيوم: تخصيص 1975 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

صورة أرشيفية من صلاة
صورة أرشيفية من صلاة عيد الاضحى المبارك

أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص عدد 1975 مسجداً لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

 

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا أثناء صلاة العيد حفاظاً على صحة المواطنين.

 

وفي ذات السياق، شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع، والذبح بالمجازر الرسمية التي تم فتحها بالمجان طوال أيام العيد، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

 

ومن جهته، أشار الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكداً أن جميع المساجد تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، كما أكد على الحفاظ على المسافات البينية وارتداء الكمامات، فضلاً عن أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة حفاظاً على سلامة المصلين، مضيفاً أنه تم تكليف مديري الإدارات بالمرور الميداني على المساجد، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات أول بأول.

 

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محافظة الفيوم تخصيص 1975 مسجدا صلاة عيد الأضحى المبارك

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