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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تعزي الصين في ضحايا الفيضانات

عمان
عمان

أعربت سلطنة عمان عن تعاطفها مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان، وفقا لما ذكرته صحيفة أثير الإلكترونية.

وأعربت عمان عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الصين الصديق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان قد لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت إقليم خنان وسط الصين، 12 منهم قضوا نحبهم غرقا في مترو الأنفاق بعاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول مطري منذ ألف عام حسب خبراء الأرصاد، وذلك حسبما عرضت قناة روسيا اليوم.

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عمان.. تحذيرات من غزارة الأمطار على بعض المحافظات

وأجلت السلطات حوالي 200 ألف شخص، وأشارت إلى أن 36 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضان في تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ واسعة النطاق في الإقليم.

وأرسل الجيش الصيني أكثر من 5700 جندي للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن الأمطار التي غمرت مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تهطل بهذه الغزارة مرة واحدة كل ألف عام.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية وأن سدود بعض الخزانات انهارت مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، مشيرا إلى أن السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا. وتابع: "الأحداث بلغت مرحلة دقيقة".

جدير بالذكر أن الجيش الصيني فجر سدا لإطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد كثافة سكانية، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بمدينة لويانغ في مقاطعة خنان.

لطنة عمان الصين الفيضانات مقاطعة خنان إقليم خنان وسط الصين

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