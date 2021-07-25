5 آيات قرآنية لعلاج أولادك من الحسد

علاج أولادك من الحسد .. هناك العديد من الآيات القرآنية التي تعالج أمراض الحسد والمس، و تلك الآيات القرآنية تقرأ على ماء ويشرب منها المريض طوال اليوم بنية الشفاء أو بالقراءة المباشرة للمريض على نفسه، يمكن تكرار الآيات ثلاث أو سبع مرات.. لعلاج الأولاد من الحسد - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) سورة الفاتحة

علاج أولادك من الحسد

- قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.

- ‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ .

- يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ .وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .

- قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء

علاج أولادك من الحسد

علاج أولادك من الحسد

بسم الله الرحمن الرحيم

- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

- فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيـنَ .

- ‏لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّـهِ .

- وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ .

- وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ .

- إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقاية من الحسد تكون باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى- وهذا أول ما ينبغي للمسلم الحرص عليه.

وأضاف « ممدوح » في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الوقاية من الحسد؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» أن المحافظة على قراءة المعوذتين - سورتي الفلق والناس- يقينا من كل مكروه وسوء.

واختتم بأن الحرص والمداومة على قراءة الأذكار الواردة في الشريعة الإسلامية وأبرزها المعوذتين يساعدان المسلم على وقاية نفسه من الحسد والعين.

وأضاف أن المسلم عليه أن يحصن نفسه فى الصباح والمساء بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها يقرأ المعوذتين ويقرأ بعض الأدعية المحصنة مثل "بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئً فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم" ثلاث، و"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" سبعًا و"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" ثلاثا، فإذا فعل ذلك فأدخل نفسه فى حصن حصين يقيه من شر حسد كل حاسد ومن شر كل ذى شر.



وأكد أن المسلم عليه ألا يبني حياته على قضية الحسد والأسحار فهذه الأشياء حتى ولو كانت موجودة إلا أن دفعها أمر سهل وميسور بما ييسره الله عليه بالذكر والدعاء والإستقامة.

أدعية للوقاية من الحسد:

ذُكر في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد:

1- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».

10- «اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج».

