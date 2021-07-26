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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة استعدادًا للمحلة

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منتخب القسم الثاني، بسبعة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، على ملعب فندق إقامة الفريق في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية.


واتفق الزمالك مع منتخب القسم الثاني على خوض 30 دقيقة زيادة على وقت المباراة، كشوط ثالث، وذلك لمنح مزيد من العناصر بالفريق، الفرصة في المواجهة الودية اليوم.


وانتهى الشوط الأول بخماسية نظيفة للزمالك سجلها كل من: طارق حامد من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أشرف بن شرقي.. وسيف الدين الجزيري بعد متابعة لتصويبة أحمد سيد "زيزو"، وأشرف بن شرقي من ضربة مزدوجة من ركلة ركنية، وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وسيف الدين الجزيري من ضربة رأس بعد عرضية من حمزة المثلوثي، في الدقائق 4 و11 و 26 و32 و40 على الترتيب.

 
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم :- 
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”
في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.


ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمحمد أبوجبل بدلا من جنش وأحمد زكي بدلا من محمد عبد الشافي، وفي الدقيقة 60 شارك أيمن حفني بدلا من بن شرقي ومحمد أشرف روقا بدلا من محمود عبد العزيز وأحمد عيد بدلا من المثلوثي وسيد نيمار بدلا من أحمد سيد زيزو، وحسام أشرف بدلا من إسلام جابر، ومحمد حمدي بدلا من محمود علاء، وحسام عبد المجيد بدلا من محمد عبد الغني، وحمدي علاء بدلا من طارق حامد ومروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري.. كما خرج أبو جبل وشارك بدلا منه محمد عواد.. وشارك أيضا سيف جعفر ومحمد بيسو ويوسف أسامة ويوسف أوباما.


وسجل مروان حمدي هدف الزمالك السادس في مرمى منتخب القسم الثاني في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء.. واختتم أسامة فيصل بالهدف السابع من متابعة لتسديدة سيف فاروق جعفر.


وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية .
 

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع نظيره أبها السعودي في ثانية وديات معسكر برج العرب يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

نادي الزمالك منتخب القسم الثاني طارق حامد أشرف بن شرقي سيف الدين الجزيري أحمد سيد زيزو

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