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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كايزر تشيفز يكشف حقيقة محاولة خطف صفقة ميكيسوني من الأهلي"خاص"

لويس ميكيسوني لاعب
لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني

قال فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حقيقة الدخول في منافسة مع النادي الأهلي، للتعاقد مع لويس ميكيسوني مهاجم فريق سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة " كيك أوف الجنوب إفريقية، ذكرت خلال الساعات الماضية، أن لويس ميكيسوني رفض عرضا من نادي كايزر تشيفز، من أجل الانتقال إلى الأهلي.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق كايزر تشيفز في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”: محاولة التعاقد مع لويس ميكيسوني! هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الكلام، لكن على أي حال نتمنى التوفيق لـ اللاعب في أي وجهة يختارها".

توج الأهلي الأسبوع الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، في المغرب.

 

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ديانج وأفشة بسبب العروض المغرية للأهلي
 

في سياق آخر، كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، حقيقة رحيل  المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

 

وأشار توفيق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض من أندية أخرى للتعاقد مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق.

 

عروض ديانج 


وقال توفيق: "توجد عروض بالفعل لـ أليو ديانج، والبعض تواصل معنا في الفترة الماضية، لكن لاعبي الأهلي ليسوا مطروحين للبيع من الأساس".

 

وأكمل: "لن يتم الموافقة على بيع ديانج أو أي لاعب من الأهلي إلا إذا كان هناك عرضًا من المستحيل رفضه".

 

واختتم" "أفشة أيضًا ليس مطروحًا للبيع في الوقت الحالي نهائيًا، مع العلم أننا لم يصلنا أي عروض رسمية لضمه".

 

 

 

 

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