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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تعلن تركيب ٣٧ محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء

صدى البلد

 

أعلنت وزيرة البيئة الإنتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز مدينة بنى سويف الجديدة ، بالتعاون مع جهاز مدينة بنى سويف الجديدة ، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة بنى سويف والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء .ليصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء ٣٧ محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بمراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وذلك من خلال تقييم ورصد مستويات الضوضاء في مختلف المناطق  وإمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية، مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية،بالاضافة الى بحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وزيرة البيئة البيئة بني سويف مشروعات محافظ ياسمين فؤاد محافظة بني سويف مشروعات قومية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الضوضاء بالشبكة القومية ى مستوى الجمهورية الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء

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