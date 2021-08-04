شمال سيناء تشارك في مسابقة "الحلم المصري "بمعسكر أبو قير

شاركت محافظة شمال سيناء، في مسابقة "الحلم المصري" لذوي القدرات والهمم لذوي القدرات والهمم والذي تنظمه الإدارة المركزية بوزارة السباب والرياضة ، في الفترة من أول أغسطس إلى 8 أغسطس الجاري ٢٠٢١م. ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد ضم الفوج الأول محافظات: القاهرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الأقصر، بورسعيد، مرسي مطروح، البحيرة، بني سويف، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، سوهاج) فى الفترة من 1 إلى 5 أغسطس بإجمالي 750 مشاركًا ومشاركةً.

حفل افتتاحي

وقد شهد مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية تقديم حفل افتتاحي على هامش الفعاليات وقيام المحافظات المشاركة بعمل بروفات في مجالات المسابقة المختلفة.

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضه بمحافظة شمال سيناء ان المشاركين يتنافسون في مسابقة "الحلم المصري" في مجالات: الفن التعبيرى ، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني".

حيث تهدف مسابقة الحلم المصري الى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وإبراز دور الدولة المصرية في رعايتهم بالإضافة إلى زيادة الانتماء وغرس القيم والمثل لديهم.