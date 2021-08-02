محافظ شمال سيناء يتفقد العمل في محور الفاتح بالعريش

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعد ظهر اليوم، الإثنين، الأعمال الجارية في تنفيذ محور الفاتح بالعريش والذى بدأ اعتبارا من يوم السبت الماضي من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان الذى يربط بين شارعى البحر وأسيوط .



واستعرض المحافظ الأعمال الجارية في مناطق تنفيذ المحور الساحلى بداية من تقاطع شارع العشرين حتى المساعيد .



كما تفقد شارع أسيوط والشوارع العرضية التى تربط بينه وبين شارع البحر في نطاق المحور الساحلى .. حيث أكد على وجود الشوارع والطرق البديلة لضمان سهولة الحركة والمرور خلال فترة التنفيذ حتى انتهاء الأعمال في هذا المحور .

وحث المحافظ ، الجهات العاملة على سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال وتنفيذ المحور في المواعيد المحددة لمراحل التنفيذ .



وشدد المحافظ، على تواجد ممثلى جميع المرافق الخدمية والجهات المعنية لاستكمال المرافق والخدمات اللازمة بالتزامن مع تنفيذ الأعمال فى نطاق كل محور حرصا على مصالح المواطنين وعدم التأثر من الخدمات والمرافق الموجودة .