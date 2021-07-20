مسابقة أفضل فيلم وثائقي عن جغرافيا محافظة شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن إجراء مسابقة أفضل فيلم وثائقي عن محافظة شمال سيناء تحت عنوان “National Geographic North Sinai"، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ،واشراف وكيل وزاره التربية والتعليم حمزه رضوان ، وتوجيه عام اللغة الإنجليزية بقياده حاتم أيوب.



وتهدف المسابقة الي رصد لأهم معالم المحافظة وتعريف الطلبة والمقومات الطبيعية التي تتميز بها سيناء ، وكذلك جغرافيا سيناء ، وتجسيدها في فيلم وثائقي، الي جانب خلق روح المنافسة البحثية بين الطلاب وتعريفهم بطرق اعداد وتجهيز الأبحاث والأفلام الوثائقية .

إشراف معلم

وعن شروط المسابقة، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إنه يجب ان يكون الطالب مقيد بأحدي مدارس شمال سيناء (جميع المراحل التعليمية)، وأن يقوم أحد معلمي اللغة الإنجليزية بالإشراف علي المشروع الخاص بالطالب، وأن تكون المدة الزمنية للفيديو ١٥ دقيقه فقط، وأن تكون اللغة الإنجليزية صحيحه خاليه من أخطاء القواعد والنطق، علي أن يتناول الفيديو فكره الترويج لمحافظة شمال سيناء مثل ( أشهر الأماكن، الطبيعة الجغرافية؛ العادات والتقاليد؛ الزي السيناوي؛ اشهر الاكلات)، وأن يكون للفيديو مقدمة يذكر فيها اسم الطالب واسم المدرسة واسم المعلم المشرف، كما ويمكن للطالب أن يضيف اغنية لخلفية الفيديو باللغة الإنجليزية .



ويستمر قبول طلبات المشاركة في المسابقة حتي يوم ١٥/٨/٢٠٢١ في مكتب توجيه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية أو عبر رسائل الصفحة ، كما يتم إعلان نتيجة المسابقة يوم ١/ ٩ / ٢٠٢١م.

وقد تم رصد عدة جوائز المسابقة :

المركز الأول مكافأة ماليه قدرها ٢٠٠ جنيه

المركز الثاني مكافأة ماليه قدرها ١٥٠ جنيه

المركز الثالث مكافأة ماليه قدرها ١٠٠ جنيه

وسيتم عرض الفيديو الفائز علي الصفحة الرسمية لمديريه التربية والتعليم بشمال سيناء.

وثائقي



