محافظ شمال سيناء يتفقد المجازر ويتابع استعدادات عيد  الأضحى

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المجازر فى المنطقة الصناعية وسط مدينة العريش ومتابعة استعدادات عيد الأضحي للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات لاستقبال عيد الأضحي وتوفير احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات .



وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطهير المجازر ومتابعة استعداداتها لذبح الضحايا وتواجد الطبيب المختص لمراقبة اللحوم قبل الذبح .. لافتًا إلى فتح المجازر لذبح الأضاحى مجانًا تيسيرًا على المواطنين .



وكذا التشديد على الالتزام بذبح الأضاحى في الأماكن المخصصة لها وعدم الذبح في الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لرفع مخلفات الأضاحى والجلود من الشوارع أولا بأول حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة .



وأكد المحافظ على تشكيل غرف عمليات مركزية بمجالس المدن وفرعية بمديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد .



كما أكد علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد والعمل على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد .. مع التركيز على الأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافىء والأمن .



ووجه رؤساء مجالس المدن والجهات المختصة بمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات نحو منع التجمعات في الحدائق والمتنزهات وعلى الشواطىء وأماكن التجمعات ، واغلاق كافة المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى في المواعيد المحددة .



أشار الدكتور حسن البيك مدير عام مديرية الطب البيطرى إلى جاهزية مجازر المحافظة لذبح أضاحى المواطنين .. حيث تفتح أبوابها عقب صلاة العيد وحتى غروب شمس رابع أيام العيد .. مع تواجد طبيب بيطرى للإشراف على عملية الذبح ، وتوفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من الحمل .. حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار .. مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر ، وكذا رفض أى ذبيحة غير مطابقة للشروط.





