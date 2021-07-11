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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف يوضح شروط وضوابط صلاة عيد الأضحى

صلاه العيد
صلاه العيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن أوضاع البلاد الأن بالنسبة ألي فيروس كورونا أصبحت مستقرة مقارنة بشهر رمضان، بعد تلقي المواطنين اللقاح، مؤكدا أن  ضوابط عيد الأضحى  هي نفس ضوابط عيد الفطر الماضي.

وأضاف مختار جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أن صلاة العيد ستكون في المساجد التي تصلي بها صلاة الجمعة فقط وليس في الساحات أو الزوايا، والوزارة لن تسمح بإقامة صلاة العيد في الشوارع أو الساحات.

وأوضح جمعة، أن الضوابط الاحترازية سيتم تطبيقها بالكامل هي ارتداء الكمامة واصطحاب المصلي الشخصي بالإضافة ألي التباعد الاجتماعي وتقصير وقت التكبير بما لا يزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق .

 

اقرأ أيضا : وزير الأوقاف : الغش في امتحانات الثانوية العامة فساد يدمر الأجيال

 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، فإنني أؤكد أن الغش في الامتحانات سواء من قام بالغش أو من حاول أو من سهل أو المواقع الفاسدة، فإن كل هذا فساد وإفساد.

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمحافظة الشرقية، أن الغش في الامتحانات يهدم العقول ويدمر الأجيال، وكل من غش أو ساهم أو سرب، فهو مفسد آثم لا علاقة له لا بالعمل الصالح وإن صام وصلى وزكى وزعم أنه مسلم.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا تفوق لنا بغير العلم والعمل، فلا يوجد أمة نهضت وتطورت بغير العلم، ولا يبنى علم بغش وإنما بتعب واجتهاد، منوها أن تعب الطالب على المذاكرة هو من الأعمال الصالحة، فجهاد الطلاب في تفوقهم العلمي.

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى بستة أعمال مُستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة. وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الست سُنن التي أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم – في العشر الأوائل من ذي الحجة، هي : «كثرة الذكر، كثرة فعل الخيرات، الصوم، عدم قص الشعر والأظافر، إذا كان الشخص ينوي الأضحية، صوم يوم عرفة، والإكثار من قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"».  

وأضافت أن العُشر الأول من ذي الحجة يُعد من مواسم الطّاعة العظيمة، التي فضّلها الله سبحانه وتعالى على سائر أيام العام، منوهًا بأن ثواب الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة مضاعف عنها في باقي أيام العام. وتابع مفتى الديار المصرية السابق، إن الأيام العشر من ذى الحجة أفضل أيام الله، لافتا إلى أنه يستجاب فيها الدعاء.

وأوضحت أنه لا يجوز صيام أيام عيد الأضحى ولو لكفارة أو قضاء، مشيرا إلى أن التكبير يسن من يوم عرفة وحتى آخر أيام التشريق، لافتا إلى أن صيام يوم عرفة كفارة لعام قبله وعام بعده وهو أفضل أيام العام، أما الحاج عليه أن يفطر في العاشر من ذى الحجة. 

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