تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

تُشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، سنوياً، في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والذي انطلقت فعاليات دورته الـ 46 خلال الفترة من 21 وحتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الأسبانية مدريد.

جناح مصر في معرض السياحة الدولي فيتور

وتشارك الوزارة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 437 مترا مربعا، إضافة إلى دور علوي Double Deck مساحته قدرها 80 م2، ويضم ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص بعدد 50 عارضا من شركات السياحة والمنشآت الفندقية منهم 25 شركة و25 فندقاً، من ضمنها أجنحة غرفة المنشأت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

ويحتوي الجناح المصري على المبنى الرئيسي المكون من دورين، ويضم غرف لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، ومنطقة مخصصة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة للزائرين.

وتم إقامة متحف للمستنسخات الأثرية الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون ضمن الجناح المصري، والذي يُعد نموذجاً مصغراً لبعض قاعات الملك الموجودة بالمتحف المصري الكبير، وأقيم على مساحة 418 م²، مُقسمة إلى منطقتين، ويعرض 54 مستنسخ أثري لأهم مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون أيقونة المتحف من تصنيع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية ومنها كرسي العرش الخاص بالملك، والتابوت الذهبي الخاص به، وتمثال الكا وبعض من مجوهراته الفريدة، والقناع الذهبي للملك و كرسي الحفلات الخاص به، وبعض القطع الذهبية الأخرى الموجودة بالمتحف.

ويوجد بالجناح أيضاً عدد من الشاشات الرقمية لعرض الأفلام الترويجية المتنوعة للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة، وذلك تحت شعار Unmatched Diversity حيث يتيح ذلك فرصة للتعرف عن قرب على تنوع وثراء المقصد السياحي المصري من منتجات وأنماط سياحية وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة بإبراز هذا التنوع السياحي الذي يؤهل المقصد المصري ليكون الأول في العالم.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية المصاحبة التي يتم تقديمها لزائري الجناح المصري تتضمن مسابقات سياحية والاستعانة بعازفة هارب لتقديم عروض موسيقية على مدار أيام المعرض.

