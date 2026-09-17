الذكاء الاصطناعي بين الفائدة والمخاطر.. خبراء يحذرون من سوء الاستخدام

ناقش برنامج «صباح البلد» مخاطر الاستخدام الخاطئ لتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي، في ظل الانتشار المتزايد لهذه التكنولوجيا ودخولها في العديد من تفاصيل الحياة اليومية.

وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مفيدة في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منه في تسهيل إنجاز المهام والوصول إلى المعلومات، إلا أن استخدامه بصورة غير صحيحة أو الاعتماد عليه دون وعي قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

وحذر خبراء من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلًا كاملًا عن المتخصصين، خاصة عند استخدامه للحصول على معلومات أو نصائح تتعلق بصحة الإنسان، مشددين على ضرورة التعامل مع المعلومات التي تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحذر، وعدم اعتبارها تشخيصًا طبيًا أو بديلًا عن الطبيب.

وأشار التقرير إلى أن الخطورة لا ترتبط بالتكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما بطريقة استخدامها، إذ يمكن أن يتحول الذكاء الاصطناعي من وسيلة مساعدة إلى مصدر للضرر عندما يتم الاعتماد على معلومات غير دقيقة أو اتخاذ قرارات صحية بناءً عليها دون الرجوع إلى المختصين.

الذكاء الاصطناعي مفيد ولكن سوء الاستخدام قد يضر

وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للإنسان، إلا أن هذه الفوائد يجب أن تترافق مع الاستخدام المسؤول والوعي بحدوده، خاصة في المجالات الحساسة المرتبطة بالصحة.

وأكد الخبراء أهمية عدم الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة منفردة عند التعامل مع الأعراض أو الأمراض، وضرورة الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين للحصول على التقييم والتشخيص المناسب.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض أهمية رفع الوعي بكيفية الاستفادة منه، مع تجنب الاستخدامات التي قد تعرض صحة الإنسان للخطر.