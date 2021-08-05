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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجربة تعلمت منها الكثير.. حكم محجبة تكشف تفاصيل مشاركتها في أولمبياد طوكيو

سارة جمال
سارة جمال

كشفت سارة جمال حكم دولي لكرة السلة، تفاصيل مشاركتها كأول حكم محجبة تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 .

 

وقالت سارة جمال  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"   المشاركة في الأولمبياد حلم لكل رياضي وتجربة مختلفة تعلمت منها الكثير ".

 

وتابعت سارة جمال :" الاتحاد الدولي اختار الحكام المشاركين في الأولمبياد  بناء على المستوى وتم اختياري للمشاركة في الأولمبياد، في مسابقة كرة السلة ".

 

واكملت سارة جمال :"  الحجاب لم يتسبب في أي مشكلة لي خلال مشوراي التحكيمي في المحافل الدولية ".


مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 


أقيمت أمس الأربعاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

المصارعة

توج محمد إبراهيم كيشو بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

فشل محمد مصطفي في حصد برونزية منافسات وزن 87 كجم، وذلك بعد الخسارة أمام بطل ألمانيا بنتيجة 7/1؛ ليحتل المركز الخامس في منافسات وزن 87 كجم.

ألعاب القوى

إحتل إيهاب عبد الرحمن المركز ال 13 في منافسات رمي الرمح محققاً مسافة قدرها 81,92 متر.

الكانوي والكياك

تأهل مؤمن مهران إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكياك للرجال 200 متر، محققاً زمنا قدره 38,85 ثانية، قبل أن يحتل المركز الرابع في دور ال 8 بزمن قدره 37:836 ثانية.

تأهلت سما فاروق إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكانوي للسيدات 500 متر، بعد إحتلالها المركز السابع بزمن 2:13,007 دقيقة، قبل أن تحتل المركز الخامس في دور ال 8 بزمن قدره 2:06,033 دقيقة.

الغطس

احتلت مها عبد السلام المركز ال 20 في تصفيات الغطس منصة ثابتة 10 متر، محققةً 275 نقطة.

الفروسية

أنهى محمد طاهر زيادة منافسته في نهائي الفروسية ب 8 أخطاء بزمن 86,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

أنهى نائل نصار منافسته في نهائي الفروسية ب 3 أخطاء بزمن 89,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

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