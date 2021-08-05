حلم الميدالية لم ينته بعد.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 23- 27

خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 23- 27، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات كرة اليد رجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

الشوط الأول:



بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا أول خمس دقائق، حيث تقدم بأربعة أهداف مقابل هدف.

انتفض منتخب فرنسا بعد ذلك، لتصبح النتيجة 5 - 4 لصالح منتخب مصر، بعد مرور 10 دقائق.

نجح منتخب فرنسا في إنهاء أول ربع ساعة متعادلا 7-7.

تقدم منتخب فرنسا 9 - 8، بعد مرور 20 دقيقة، من عمر اللقاء.

عاد منتخب مصر ليتعادل 11- 11، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

حل محمد الطيار بديلا كريم هنداوري “ كاتونجا” في الدقيقة 25.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13.

الشوط الثاني:



تفوق منتخب فرنسا على مصر في أول 5 دقائق في الشوط الثاني، حيث تقدم 15 - 14.

حافظ منتخب فرنسا على تقدمة، حيث تقدم 17 - 16، بعد مرور 40 دقيقة، من عمر اللقاء.

تأخر منتخب مصر 20- 18، بعد كرور 45 دقيقة.

تقدم منتخب فرنسا 24 - 21، قبل 5 دقائق من النهاية.

وسيلتقي منتخب مصر مع الخاسر من مباراة إسبانيا والدنمارك، على الميدالية البرونزية.

وحقق منتخب مصر إنجازا كبيرا بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقيا وثاني فريق غير أوروبي يحقق ذلك في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.

مشوار تاريخي لمصر في طوكيو



استهل المنتخب الوطني مشواره في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31 في أولى مباريات الفراعنة بالمجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخبات، مصر والبرتغال والبحرين والدنمارك والسويد واليابان.

وفي المباراة الثانية خسر المنتخب الوطني أمام بطل العالم الأخير الدنمارك بنتيجة 32/27، قبل أن يحقق ثلاث إنتصارات متتالية على حساب اليابان والسويد والبحرين بنتيجة 33/29 و 27/22 و 30/20 على الترتيب؛ لينهي مشواره في دور المجموعات بإحتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويتأهل لدور ال 8.



وفي الدور ربع النهائي، إلتقى المنتخب الوطني مع نظيره الألماني ، والتي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 31/26؛ ليتأهل لنصف النهائي في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

مشوار منتخب فرنسا

افتتح المنتخب الفرنسي مشواره في أولمبياد طوكيو بالفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 33/27 في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى والتي كانت تضم منتخبات، فرنسا والأرجنتين والنرويج وألمانيا وإسبانيا والبرازيل.

وفي المباراة الثانية فاز على نظيره الإسباني 36-31، وفي اللقاء الثالث انتصر بصعوبة على ألمانيا بنتيجة 30/29؛ ، ثم فاز على البرازيل 34-29 قبل أن يعطل المنتخب النرويجي إنتصارات الديوك ويفوز عليه بنتيجة 32/29؛ لينهي مشواره في دور المجموعات محتلاً صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط ويتأهل لدور ال 8.

وفي الدور ربع النهائي، إلتقى المنتخب الفرنسي مع نظيره البحريني والتي انتهت لصالح الديوك بنتيجة 42/28؛ لتتأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي.