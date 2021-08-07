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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أخطاء شائعة الحدوث تدمر محرك سيارتك

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. أخطاء شائعة الحدوث تدمر محرك سيارتك

يعتبر محرك السيارة من اهم الأجزاء الفنية داخل المنظومة الميكانيكية، فهو المسؤول عن العديد من المهام مثل أوامر التسارع والانطلاق، إلى جانب باقي القدرات الفنية و التي تتعلق بمهام الطريق ومساعدة قاعد المركبة، وقد يتعرض هذا الجزء المحوري إلى الكثير من الأعطال، و التي تتسبب في حالة عارمة من القلق لدى قائد السيارة، لما تحمله من عواقب كثيرة ولكن يمكنا أن نتغلب على هذه المشكلات عبر خطوات بسيطة.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات حول اخطر 5 أخطاء تدمر محرك السيارة.

 

1 - زيت المحرك 

لاشك أن زيت المحرك هو العنصر المسؤول عن خلق مناخ مناسب للأجزاء المعدنية الداخلية، حيث يقوم بحمايتها من مخاطر الاحتكاك و التآكل، فهو يعمل أيضا على تليين الحركة الداخلية و ذلك لسهولة التفاعل و المحافظة على حالة الحرك، و لابد أن نقوم بقياس مستوى الزيت للاطمئنان على النسبة المطلوبة، و مراجعة أيضا درجة اللزوجة و لون الزيت المستخدم، و ننصح باتباع تغيير زيت المحرك في التوقيت المناسب و بمدة تتراوح بين 5 الاف و 10 الاف كيلومتر بحسب النوعية المستخدمة.

 

2 - نقص المياه و خلل دورة التبريد 

تعتبر دورة التبريد من اهم العناصر الموجودة داخل السيارة، فهي تعمل على تنظيم درجات الحرارة بطريقة مثالية و منضبطة، و من المؤسف أنه في حالة اهمالها قد تنال بقوة من حالة المحرك، و ربما نسمع مصطلح لا نود سماعة و هو "مشكلات وش السليندر" أو تلف المحرك بالكامل، و لكي نتجنب هذه المشكلة لابد أن نطمئن على مستوى المياه داخل القربة الجانبية، و الهيكل المعدني الردياتير، و متابعة حركة مروحة التبريد.

 

3 - البنزين المستخدم

يجب أن نستخدم نوعية وقود ممتازة و عالية الجودة، و ذلك لتفادي المشكلات التي تفعلها الرواسب، و التي من الممكن ان تحدث انسداد في بخاخات الانجكشن، أو تلف في مضخة الوقود أيضا، كما يجب أن نستخدم دواسة البنزين بطريقة مثالية و صحيحة و الابتعاد عن الافراط في قدرات التسارع و الانطلاق، و التي تؤثر أيضا على حالة المحرك.

محرك محرك السيارة المنظومة الميكانيكية زيت المحرك البنزين خلل دورة التبريد

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