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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح لقائدي السيارات.. كيفية زيادة عزم السيارة ؟

نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات .. كيفية زيادة عزم السيارة ؟

ربما يصاب قائدي السيارات بالعديد من المشاعر المقلقة، و يرجع السبب نحو الأعطال الفنية الخاصة بالمنظومة الميكانيكية للسيارة، و التي تتنوع بين حالة المحرك، و حركة التبريد و التي تشمل العديد من النقاط، بالإضافة إلى الأمور المفاجئة مثل تعطل بطارية السيارة أو انفجار احدة الإطارات، فكل من هذه العوامل كافية أن تدخل مالك المركبة في العديد من الحسابات، و لكن تبقى المشكلة الكبرى و التي تشغل الكثير هي ضعف عزم المحرك.

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قبل السفر في الأجواء الحارة .. أهم 5 نصائح لقائدي السيارات

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احذر من هذه المخاطر .. 5 نصائح غالية لقائدي السيارات

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات حول كيفية زيادة عزم السيارة.

 

 - درجة نقاء الوقود و فلتر البنزين

 

يجب أن نتأكد من درجة نقاوة البنزين المستخدم، و الابتعاد تمامًا عن الوقود منخفض الجودة و العمل على استخدام بنزين درجة 92 أو 95، و ذلك للحد من الشوائب و الرواسب، و التي تنال من قوة العزم للمحرك، بالإضافة إلى امداد الطاقة داخل محطات الوقود المعتمدة، كما يجب ان نطمئن على حالة مضخة الوقود و تغيير فلتر البنزين، و الذي يتسبب في الكثير من مشكلات ضعف عزم السيارة 

 

– فلتر الهواء و البوجيهات 

 

من الضروري أن نقوم بتغيير فلتر الهواء في موعدة المحدد، و هو عند اقترابه لقطع مسافة أقصاها 20 ألف كيلومتر، و ذلك لكي يصل الهواء بشكل مثالي إلى غرفة المحرك، بالإضافة إلى تغيير البوجيهات و شراء المنتج الأصلي و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، حيث تعمل البوجيهات على اطلاق الشرارة الأولى لمنظومة الاحتراق، و يجب أن نحافظ على المادة الكربونية حتى لا يحدث تأخير في الاشتعال، أو ضعف عزم السيارة.

 

– زيت المحرك و مشكلات ناقل الحركة 

 

يعتبر زيت المحرك هو مصدر الحماية للأجزاء المعدنية الداخلية، و كلما كانت هذه الأجزاء في حالة سليمة، كلما زادت قوة الانطلاق و العزم الخاصة بمحرك السيارة، و لكن عند فقدان زيت المحرك خصائصه تبدأ ظهور العديد من المشكلات و التي تؤثر بشده على حالة المحرك، بالإضافة إلى اتباع صيانة ناقل الحركة، ويعد هو الجزء الخاص بامداء السيارة بالسرعة المناسبة، فهو بمثابة حلقة الوصل بين العجلات و المحرك، و لكي تستمد السيارة قوتها بطريقة صحيحة فلابد أن يحصل هذا الجزء على اعلى سبل العناية، مثل تغيير زيت و فلتر الفتيس، بالإضافة إلى حل مشكلات الديسك و الأسطوانة ان وجدت.

السيارات درجة نقاء الوقود و فلتر البنزين فلتر الهواء و البوجيهات زيت المحرك و مشكلات ناقل الحركة الأعطال الفنية حركة التبريد

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