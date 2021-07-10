نصائح لقائدي السيارات .. كيفية زيادة عزم السيارة ؟

ربما يصاب قائدي السيارات بالعديد من المشاعر المقلقة، و يرجع السبب نحو الأعطال الفنية الخاصة بالمنظومة الميكانيكية للسيارة، و التي تتنوع بين حالة المحرك، و حركة التبريد و التي تشمل العديد من النقاط، بالإضافة إلى الأمور المفاجئة مثل تعطل بطارية السيارة أو انفجار احدة الإطارات، فكل من هذه العوامل كافية أن تدخل مالك المركبة في العديد من الحسابات، و لكن تبقى المشكلة الكبرى و التي تشغل الكثير هي ضعف عزم المحرك.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات حول كيفية زيادة عزم السيارة.

- درجة نقاء الوقود و فلتر البنزين

يجب أن نتأكد من درجة نقاوة البنزين المستخدم، و الابتعاد تمامًا عن الوقود منخفض الجودة و العمل على استخدام بنزين درجة 92 أو 95، و ذلك للحد من الشوائب و الرواسب، و التي تنال من قوة العزم للمحرك، بالإضافة إلى امداد الطاقة داخل محطات الوقود المعتمدة، كما يجب ان نطمئن على حالة مضخة الوقود و تغيير فلتر البنزين، و الذي يتسبب في الكثير من مشكلات ضعف عزم السيارة

– فلتر الهواء و البوجيهات

من الضروري أن نقوم بتغيير فلتر الهواء في موعدة المحدد، و هو عند اقترابه لقطع مسافة أقصاها 20 ألف كيلومتر، و ذلك لكي يصل الهواء بشكل مثالي إلى غرفة المحرك، بالإضافة إلى تغيير البوجيهات و شراء المنتج الأصلي و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، حيث تعمل البوجيهات على اطلاق الشرارة الأولى لمنظومة الاحتراق، و يجب أن نحافظ على المادة الكربونية حتى لا يحدث تأخير في الاشتعال، أو ضعف عزم السيارة.

– زيت المحرك و مشكلات ناقل الحركة

يعتبر زيت المحرك هو مصدر الحماية للأجزاء المعدنية الداخلية، و كلما كانت هذه الأجزاء في حالة سليمة، كلما زادت قوة الانطلاق و العزم الخاصة بمحرك السيارة، و لكن عند فقدان زيت المحرك خصائصه تبدأ ظهور العديد من المشكلات و التي تؤثر بشده على حالة المحرك، بالإضافة إلى اتباع صيانة ناقل الحركة، ويعد هو الجزء الخاص بامداء السيارة بالسرعة المناسبة، فهو بمثابة حلقة الوصل بين العجلات و المحرك، و لكي تستمد السيارة قوتها بطريقة صحيحة فلابد أن يحصل هذا الجزء على اعلى سبل العناية، مثل تغيير زيت و فلتر الفتيس، بالإضافة إلى حل مشكلات الديسك و الأسطوانة ان وجدت.