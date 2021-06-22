احذر من هذه المخاطر .. 5 نصائح غالية لقائدي السيارات

توجد الكثير من المخاطر التي يتعرض إليها قائدي السيارات، و التي قد تتسبب في حدوث مشكلات كبيرة، ربما تتعلق بالحالة العامة للسيارة، أو بسلامة قائد المركبة، أو يكون لها علاقة كبيرة بالحركة المرورية، سواء كانت بشأن السيارات المحيطة على الطريق، أو بسلامة المشاة، و يبقى السؤال الأبرز في هذا الموضوع وهو، كيفية تجاوز هذه المشكلات والوصول إلى بر الأمان وإنهاء رحلتنا بسلام ؟

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 نصائح لقائدي السيارات حول قيادة آمنة و خالية من المخاطر.

1 – خطورة وسائل التواصل الاجتماعي

نعلم جميعًا أن الهاتف المحمول هو أحد أهم الوسائل التكنولوجية في حياتنا اليومية، و لكن عند قيادة السيارات فلابد أن نلتزم بالقواعد المرورية، و نبتعد تمامًا عن استخدامه، بالاضافة إلى تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أثناء القيادة، و الابتعاد عن تقنية الـ STORY الخاصة ببعض وسائل التواصل في حالة قيادة السيارة، لتجنب الكثير من المشكلات.

2 –أساليب القيادة

يجب أن نتحلى بالعديد من المهارات الخاصة بالقيادة مثل اعطاء اشارة الانتقال، و اتباع قاعدة الأولوية للقادم، و علينا أن تجنب أساليب المناورة و الانطلاق و استخدام الفرامل بقوة كنوع من انواع التفحيط و الاستعراض، و أن نتبع اسلوب مرن أثناء القيادة مع من حولنا على الطريق.

3 –الاصطفاف المثالي للسيارة

من الأفضل أن نختار النقاط الأمنية لإتمام عملية اصطفاف السيارة، و تنقسم هذه النقطة إلى فصلين، الأول هو حمايتها من العوامل الجوية مثل مشكلات الحرارة الزائدة و أشعة الشمس الضارة و التي تساهم في تغيير لون الطلاء الخارجي، و الفصل الثاني يشمل مشكلات الرياح و الأمطار، و التي تتسبب في غرق السيارة أو تعرضها للتلف بسبب الرياح القوية و قد ينتج عنها تساقط أحد الأجسام الصلبة على الهيكل الخارجي من المركبة.

4 –حماية السيارة

من الممكن أن تتعرض السيارة إلى الكثير من المشكلات الخاصة بهذه النقطة و أبرزها هي السرقة، و لكي نحمي السيارة من هذه النقطة المؤلمة، يجب أن نقوم بوضع قفل الإغلاق المعدني الخاص بمقود الحركة أو العجلات، مع تفعيل جهاز الانذار، و زر فصل طرمبة البنزين.

5 –الحالة الفنية للسيارة

من الضروري أن نطمئن على الحالة الفنية الخاصة بجميع الاجزاء الداخلية من السيارة مثل، المحرك و قياس مستوى الزيت داخله و ذلك لحمايته من التلف، بالاضافة إلى متابعة منظومة التبريد الخاصة بالقربة البلاستيكية الجانبية و الهيكل المعدني الردياتير و مروحة السيارة، و الاطمئنان على الحالة العامة للإطارات، مع مراعاة جدول الصيانة الدورية للسيارة بعناية شديدة لتفادي مشكلات تعطل السيارة سواء كانت بصفة دورية أو بشكل مفاجئ.