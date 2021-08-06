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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. 5 علامات تدل على تلف فرامل سيارتك

الميكانيكي بيقولك..
الميكانيكي بيقولك.. 5 علامات تدل على تلف فرامل سيارتك

تعتبر فرامل السيارة من أهم القطع الداخلية الواقعة بالمنظومة الفنية، فهي صاحبة الفضل في امر التوقف سواء كان بصورة طبيعية، أو في حالات الخطر و الوقوف الحتمي، ثم مواصلة التعامل مع مهام الطريق مرة اخرى، و مع تعدد الأعطال الفنية الخاصة بالتقنيات الميكانيكية داخل السيارة مثل اعطال المحرك و دورة التبريد، تبقى فرامل السيارة هي الأبرز بين هؤلاء.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارات، و استعراض اهم 5 علامات تدل على تلف فرامل السيارة.

 

1 - انحراف السيارة 

 قد تتعرض السيارة إلى مشكلة الانحراف يمينًا أو يسارًا، و قد نتوقع أن هذا الخطأ يتعلق بضبط الزوايا، و لكن يرجع السبب الخفي و الحقيقي  إلى نلف منظومة الفرامل و التي تؤدي إلى هذا المشكلة، و تظهر بشدة عند الضغط على امر التوقف و خاصة مع السرعات العالية.

 

2 - اهتزاز السيارة 

تظهر هذه المشكلة عند الضغط على دواسة الفرامل، مما تتسبب في الكثير من المخاوف لدى قائد السيارة، و لكن مع كثرة التوقعات الخاصة بعالم الأعطال، تبقى منظومة الفرامل هي احد العوامل الهامة التي تشير إلى هذا العطل.

 

3 - أصوات مختلفة بالسيارة 

تتعدد الأصوات الخاصة بأعطال السيارة، مقل ارتفاع صوت المحرك، أو سماع "طقطقة" في منطقة العجلات والتي تشير بتلف الكبالن، و لكن عندما يتعلق الامر بمنظومة الفرامل فهناك أصوات اخرى لها دلالات كبيرة مثل أصوات الاحتكاكات أو الصفير، و هما دليل واضح لتلف تيل الفرامل أو وجود احد الاتربة و الغبار التي قد تنال من حركة الفرامل.

 

4 - الاستجابة لأمر التوقف 

من الممكن أن يقع قائد المركبة في مشكلة غاية في الخطورة، و ذلك عندما يستخدم امر التوقف و يجد السيارة في حالة بطئ شديد في استيعاب هذا الامر، و السبب يرجع إلى نفاذ تيل الفرامل و لذلك يجب تغييرة على الفور و يفضل اقتناء المنتج الأصلي و الابتعاد عن المنتجات المقلدة.

 

5-  اعطال الفرامل 

هناك سبب واضح يدفعك للتوجه الفوري إلى احد مراكز كشف الأعطال، و هو ظهور لمبة اعطال فرامل السيارة، و التي تشير على وجود مشكلة ضرورية يجب معالجتها على وجه السرعة.

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