سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها كواليس عملها القادم

شاركت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أبو ضيف من إحدى كواليس أحد أعمالها الفنية القادمة.

أعمال سلمى أبو ضيف

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.