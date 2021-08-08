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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تسلم محافظة الوادي الجديد المدفن الصحي بالخارجة

صدى البلد

فى إطار جهود وزارة البيئة، للانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة ، تم التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالخارجة لمحافظة الوادي الجديد ، والذي تم إعداده  تحت إشراف وزارة البيئة (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع، طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة.

 

كما يأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات ، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات).

 

وشهدت الأيام السابقة تسليم عدد (2) محطة وسيطة ثابتة بمعداتها بمناطق يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما سيتم خلال الأيام القادمة تسليم مدفنين آخرين لمحافظة الوادى الجديد بالداخلة والفرافرة.

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البيئة تسلم محافظة الوادي الجديد المدفن الصحي بالخارجة وزارة البيئة البنية التحتية منظومة المخلفات الجديدة للمدفن الصحي محافظة الوادى الجديد

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