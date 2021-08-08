صحة أسوان تكثف ندوات التوعية التعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

واصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية بأسوان جهوده المكثفة بتنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية عن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها، وذلك في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

وعقد فريق الإعلام والتوعية ندوة تعريفية عن المنظومة بمقر مصنع التغذية التابع لوزارة الزراعة بمحافظة أسوان ، كما تم عقد ندوة مع العاملين بقندق بسمة السياحي، وتضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

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وأشرف علي عقد الندوات كلا من أحمد عطية مدير الاعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام ، والدكتورة هبة الله حجاجي عضو فريق التوعية والاعلام ، علاوة علي مصطفي عويس عضو فريق التوعية والإعلام.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، ولاسيما أن المنظومة تتضمن 112 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة لعدد 11 مستشفى علي مستوي محافظة أسوان.

وكان مركز إبداع جامعة أسوان أطلق مشروع البرنامج التدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك إنطلاقاً من حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإرتقاء بالعنصر البشري وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير العالمية ليواكب مشروع الدولة المصرية نحو مصر الرقمية وخاصة بعد إنشاء أكبر مركز للتحول الرقمي بأسوان على مستوى الصعيد.

كما يأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومي للاتصالات NTI بالتنسيق مع أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .