د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

فى اليوم العالمى للشباب نكتب لقائد الشباب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والأب والأخ والقدوه لشباب العالم

خلال السنوات الماضية، كانت ولازالت قضية تمكين الشباب من العمل العام والمؤسسى على رأس أجندكم التي توصي دائمًا بالعمل بكل جهد علي تنفيذ كل ما يحلم به شباب العالم.

فنرى أن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الشباب على أولوية الاستثمار لما لهم من تأثير ايجابى لخدمة الوطن.

فنرى الاستثمار فى تدريب و تأهيل الشباب داخل المؤسسات القوميه طبقا لافضل المعايير العالميه فى التدريب و ايضا تبادل الخبرات مع الجامعات الأوروبية ليكون شبابنا مدرك لمًا وصل له العلم فى كل مكان ليخدم به وطننا الحبيب مصر.

و حين ننظر لمؤتمر شباب العالم الذى تقوده مصر بحضور رئيس الدولة نعلم جيدًا أن الشباب هو الأمل فى مستقبل أفضل وانتاجيه أعظم، وأن شباب مصر هم من الموارد العظيمة التى تمتلكها الدوله لتكون ضمن الدول العظمى المتقدمة.

وحين ننظر الان الى مؤسسات الدوله الخدمية و الانتاجية سنجد الحصاد بوجود شبابنا ضمن متخذى القرار بل وفى البعض الاخر على رأس منظومه العمل يقودوا النجاح بحرفيه الاداء و الفكر المتطور لنرى الانجازات فى جميع المجالات وذلك ايمانا من القياده السياسية أن الشباب هم وقود النجاح و هم وسيله التنميه وغايتها

لذا فأنه وجب الشكر لقائد الشباب وداعم أبنائه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم العالمى للشباب لاتاحه الفرص لكل من يملك فكر التطوير ومهارات التميز من شبابنا لخدمه بلدنا الغالى مصر وتقليدهم المناصب القيادية ليرى العالم أجمع أن مصر فى عز شبابها تحت قياده عظيمه لها رؤيه مستقبلية واعية تدرك أن بالشباب تحيا الامم

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.