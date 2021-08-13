عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

صدى البلد

 

فى اليوم العالمى للشباب نكتب لقائد الشباب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والأب والأخ والقدوه لشباب العالم 
خلال السنوات الماضية، كانت ولازالت قضية تمكين الشباب من العمل العام والمؤسسى على رأس أجندكم التي توصي دائمًا بالعمل بكل جهد علي تنفيذ كل ما يحلم به شباب العالم.
فنرى أن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الشباب على أولوية الاستثمار لما لهم من تأثير ايجابى لخدمة الوطن.
فنرى الاستثمار فى تدريب و تأهيل الشباب داخل المؤسسات القوميه طبقا لافضل المعايير العالميه فى التدريب و ايضا تبادل الخبرات مع الجامعات الأوروبية ليكون شبابنا مدرك لمًا وصل له العلم فى كل مكان ليخدم به وطننا الحبيب مصر.
و حين ننظر لمؤتمر شباب العالم الذى تقوده مصر بحضور رئيس الدولة نعلم جيدًا أن الشباب هو الأمل فى مستقبل أفضل وانتاجيه أعظم، وأن شباب مصر هم من الموارد العظيمة التى تمتلكها الدوله لتكون ضمن الدول العظمى المتقدمة. 
وحين ننظر الان الى مؤسسات الدوله الخدمية و الانتاجية سنجد الحصاد بوجود شبابنا ضمن متخذى القرار بل وفى البعض الاخر على رأس منظومه العمل يقودوا النجاح بحرفيه الاداء و الفكر المتطور لنرى الانجازات فى جميع المجالات وذلك ايمانا من القياده السياسية أن الشباب هم وقود النجاح و هم وسيله التنميه وغايتها 
لذا فأنه وجب الشكر لقائد الشباب وداعم أبنائه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم العالمى للشباب لاتاحه الفرص لكل من يملك فكر التطوير ومهارات التميز من شبابنا لخدمه بلدنا الغالى مصر وتقليدهم المناصب القيادية ليرى العالم أجمع أن مصر فى عز شبابها تحت قياده عظيمه لها رؤيه مستقبلية واعية تدرك أن بالشباب تحيا الامم
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

ترشيحاتنا

فالنسيا يفتتح الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي بهدف

فريال أشرف تكشف سبب صرختها لحظة حصدها الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

المنفيون في جزر الندم.. الجماعة الإرهابية انفردت بالسلطة ولم تسمع لأحد بعد ثورة يناير

وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة وتطبيق التنسيق الإلكتروني

ورينى يا بنتي دي دهب؟ منى الشاذلي تمازح فريال أشرف على الهواء.. شاهد

لهم الحرية.. محمود المتيني: بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

سيراميكا كليوباترا يعلن احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فيديو

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ